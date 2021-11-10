Ростов-на-Дону, , 09:55 — REGNUM В Ростове-на-Дону приступают к масштабной за весь постсоветский период реконструкции системы ливневой канализации. Об этом сообщили сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Ливневая канализация Mos.ru

До конца 2022 года должна быть разработана проектная документация по реконструкции системы ливневой канализации бассейна № 1 (Советский район, где регулярно происходит подтопление дорог и домов). На эти цели из бюджетов двух уровней выделено 155 млн рублей. Торги выиграла компания «СоюзДонСтрой».

"Проектом будет предусмотрено строительство нового ливневого коллектора по ул. Малиновского, пр. Стачки, участка ул. Еременко, новой системы отвода ливневых вод с территории жилого района «Левенцовский» со строительством очистных сооружений, реконструкция участков существующих сетей по ул. Еременко, ул. 2-я Краснодарской и других улиц», — уточнил Логвиненко.

Кроме того, до конца 2022 года будет разработана централизованная схема ливневой канализации всего города. На эти цели выделено 63 млн рублей. Средства направят на обследование существующих ливнёвок, выявление бесхозяйных объектов, создание электронной модели системы ливневой канализации.

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