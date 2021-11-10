Тампа, США, , 09:55 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Андрей Свечников nhl.com

В составе «Каролины» шайбы забросили нападающие Теуво Терявяйнен и Мартин Нечас. Российский форвард Андрей Свечников отдал одну результативную передачу.

В составе «Тампы» точным броском отметился нападающий Стивен Стэмкос.

На сегодняшний день «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 20 очков. «Тампа» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 15 очками.

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