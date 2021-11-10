Улан-Удэ, , 09:54 — REGNUM Компания «Россети Сибирь» готова участвовать в реализации перехода жителей частного сектора Улан-Удэ на электрическое отопление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Селенга. Улан-Удэ Bgelo777

Как отмечается, всего в агломерации Улан-Удэ насчитывается около 50 тыс. частных домов, исключительное большинство которых отапливается дровами и углём. Это сказывается на качестве воздуха в городе, который не раз входил в число наиболее грязных в стране.

На встрече с главой республики Алексеем Цыденовым, гендиректор «Россети Сибири» Павел Акилин заявил о необходимости реконструировать сети, выступив против одномоментного перехода на электроотопление.

«Нужно поэтапно идти к нему. Мы сделали предварительный расчёт затрат, требуется порядка пяти миллиардов рублей на реконструкцию оборудования. При этом необходимо продумать объем компенсации жителям разницы в стоимости топлива», — отметил он.

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