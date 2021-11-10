Воронеж, 10 ноября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Скончался глава Эртильского района Воронежской области Сергей Бычуткин. Соболезнования его семье выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Https://govertil.ru/ Глава Эртильского района Сергей Бычуткин

«Большую часть своей жизни и трудовой деятельности Сергей Игнатьевич посвятил родному Эртильскому району. Он принадлежал к числу тех управленцев, кто прошел многие ступени карьерной лестницы — от водителя в колхозе до руководителя значимой сельскохозяйственной территории. Такой богатый опыт, особенно детальное знание забот и проблем простых селян, помогали ему в работе на посту главы муниципалитета, который он любил всем сердцем. Будем помнить Сергея Игнатьевича как созидательного человека и грамотного организатора. Выражаем искренние сочувствия его жене и сыновьям, всем жителям Эртильского района», — говорится в соболезнованиях губернатора.

Сергей Бычуткин родился в 1960 году в селе Ячейка Эртильского района Воронежской области, в 1986 году окончил Воронежский сельскохозяйственный институт имени К.Д.Глинки, в 1991 году закончил одногодичный заочный экономический факультет повышения квалификации руководящих кадров и специалистов сельского хозяйства Воронежского государственного аграрного университета. Работал водителем в колхозе, в комсомольских органах, с 1991 года на руководящей хозяйственной работе. В 2009 году был назначен главой администрации Эртильского муниципального района, с 2018 года — избран главой Эртильского муниципального района.