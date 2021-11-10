Оттава, 10 ноября 2021, 09:50 — REGNUM Москва видит необходимость в расширении консульского присутствия в Канаде, рассказал посол России в Оттаве Олег Степанов.
По словам дипломата, это является одной из важных практических задач.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября посол России в Оттаве Олег Степанов вручил верительную грамоту генерал-губернатору Канады Мэри Саймон. Торжественная церемония состоялась в резиденции генерал-губернатора Ридо-Холл в Оттаве.
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