Оттава, 10 ноября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Москва видит необходимость в расширении консульского присутствия в Канаде, рассказал посол России в Оттаве Олег Степанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«На наш взгляд, объективно назрела необходимость расширения нашего консульского присутствия. Будем прорабатывать с канадской стороной возможность открытия такого пункта в Ванкувере», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, это является одной из важных практических задач.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября посол России в Оттаве Олег Степанов вручил верительную грамоту генерал-губернатору Канады Мэри Саймон. Торжественная церемония состоялась в резиденции генерал-губернатора Ридо-Холл в Оттаве.

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