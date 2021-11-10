Екатеринбург, , 09:50 — REGNUM В Свердловскую область доставили еще одну партию вакцины от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Вакцина «Спутник V»

Yarregion.ru

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Речь идет о вакцине «Спутник V». В регион ее поступило 59 850 доз. Идет распределение двухкомпонентной вакцины по медицинским учреждениям области. С начала пандемии в регион доставили уже более 1,5 миллиона доз «Спутник V».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-губернатор Павел Креков на онлайн брифинге заявил, что удовлетворен темпами вакцинации. В регионе привились уже 40% граждан.