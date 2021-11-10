Москва, , 09:50 — REGNUM Законопроект о принципах организации публичной власти в регионах позволит уйти от огромного числа изменений, внесенных за 20 лет в устаревший закон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике Олег Матвейчев. Комментируя наиболее важные разделы законопроекта, он также отметил:

«Инициатива принятия нового закона о региональной власти возникла по нескольким причинам. В старый закон (он был принят в 1999 году) уже внесены 178 изменений. Дошло до того, что уже не хватает для этих изменений букв русского алфавита. К примеру, есть изменение, озаглавленное Я-5! С таким количеством поправок закон нормально функционировать не может.

Необходимость в новом законе связана также с принятием поправок к Конституции. Речь идёт об обеспечении верховенства Конституции на всей территории Российской Федерации и запрещении судам любых уровней учитывать решения иностранных инстанций.

К тому же наша жизнь за последние 20 лет, что действует старый закон, в принципе изменилась. Если 20 лет назад интернетом пользовались единицы, то сейчас — пожалуйста. Не нужно писем по месяцу ждать. Все сообщения доходят мгновенно электронным образом.

Поэтому закон теперь будет регламентировать электронный документооборот и порядок проведения онлайн-заседаний. Замечу, что это именно новый закон, а не серия поправок. Он должен учесть все нюансы и стать основой функционирования государственного механизма на десятилетия».

Напомним, законопроект о принципах организации публичной власти в регионах принят Госдумой в первом чтении 9 ноября 2021 года.

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