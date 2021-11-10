Оренбург, 10 ноября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Белоруссии задержан бывший директор оренбургской компании «УКС-Инвеста» Александр Е., который проходил свидетелем по громкому делу о коррупции экс-мэра Оренбурга Евгения Арапова и оказавший под прицелом внимания силовиков в рамках другого уголовного дела — о присвоении денег покупателей квартир. Об этом сообщает портал orenday.ru.

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В 2019 году полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области установили, что строительная компания «Управление капитального строительства» учредила фирму «УКС-Инвест» для реализации квартир, денежные средства от продажи которых поступали на счет компании-учредителя. Компания получала деньги от покупателей, но учредителю средства не переводила. Общая сумма долга составила почти 60 млн рублей, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

По данным СМИ, обвинение Александру Е. не успели предъявить, поскольку он удалился в бега. Оренбуржца задержали в Минске, при нём не было документов. При установлении личности выяснилось, что мужчина находится в розыске.

Экс-директор компании «УКС-Инвест» проходил свидетелем по резонансному делу бывшего главы Оренбурга. Показания Александра Е. сыграли важную роль в расследовании коррупционных преступлений. Оренбуржец попадал под программу защиты свидетелей. Он сам заявил в правоохранителям об экономическом ущербе компании «УКС-Инвест» из-за трат на «покровительство», отмечает orenday.ru.