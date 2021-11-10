Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM Массовое ДТП на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга спровоцировало дорожный затор протяженностью в 6 километров.

КАД Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло около 07:30 мск 10 ноября на 45 километре внутреннего кольца КАД. В результате столкновения порядка пяти легковых автомобилей, двигавшихся в попутном направлении, движение по КАД в районе аварии затруднено.

«ГИБДД на месте. Без пострадавших», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, по данным сервиса «Яндекс. Карта», из-за этого ДТП в районе Ржевского лесопарка и поселка Заневка образовался 6-километровый затор.