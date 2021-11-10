Сеул, , 09:45 — REGNUM В октябре 2021 года иностранные инвесторы продали акции компаний Южной Кореи на сумму 3,3 трлн вон (~$2,84 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, инвесторы из Европы продали акции южнокорейских компаний на сумму 1,8 трлн вон (~$1,5 млрд), из стран Америки — на 800 млрд вон (~$677 млн), из стран Азии — на 700 млрд вон (~$592 млн), из стран Ближнего Востока — на 300 млрд вон (~$254 млн).

С января по октябрь иностранные инвесторы продали акции на сумму 31,83 трлн вон (~$26,96 млрд), что превышает объём чистых продаж за 2020 год (24,27 трлн вон, ~$20,5 млрд)

В октябре текущего года иностранцы выкупили биржевые облигации на сумму 2,52 трлн вон (~$2,13 млрд).