Сеул, 10 ноября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В октябре 2021 года иностранные инвесторы продали акции компаний Южной Кореи на сумму 3,3 трлн вон (~$2,84 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, инвесторы из Европы продали акции южнокорейских компаний на сумму 1,8 трлн вон (~$1,5 млрд), из стран Америки — на 800 млрд вон (~$677 млн), из стран Азии — на 700 млрд вон (~$592 млн), из стран Ближнего Востока — на 300 млрд вон (~$254 млн).

С января по октябрь иностранные инвесторы продали акции на сумму 31,83 трлн вон (~$26,96 млрд), что превышает объём чистых продаж за 2020 год (24,27 трлн вон, ~$20,5 млрд)

В октябре текущего года иностранцы выкупили биржевые облигации на сумму 2,52 трлн вон (~$2,13 млрд).