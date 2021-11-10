Кэри, США, , 09:45 — REGNUM Онлайн-магазин Epic Games Store бесплатно раздаёт игру Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure, которую представила студия Gearbox Software. Информация была опубликована 10 ноября на сайте платформы.

Робот Железяка Скриншот из игр серии Borderlands

Игра представляет собой самостоятельное издание дополнения Borderlands 2: Tiny Tina's Assault on Dragon Keep (релиз состоялся 23 июня 2013 года). До 16 ноября 2021-го пользователи Epic Games Store могут добавить её в библиотеку бесплатно.

Напомним, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep является предысторией к игре Tiny Tina's Wonderlands, которая будет представлять собой спин-офф Borderlands. Ожидается, что её релиз состоится в 2022 году.

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