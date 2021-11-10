Кэри, США, 10 ноября 2021, 09:45 — REGNUM Онлайн-магазин Epic Games Store бесплатно раздаёт игру Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure, которую представила студия Gearbox Software. Информация была опубликована 10 ноября на сайте платформы.

Робот Железяка
Робот Железяка
Скриншот из игр серии Borderlands

Игра представляет собой самостоятельное издание дополнения Borderlands 2: Tiny Tina's Assault on Dragon Keep (релиз состоялся 23 июня 2013 года). До 16 ноября 2021-го пользователи Epic Games Store могут добавить её в библиотеку бесплатно.

Напомним, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep является предысторией к игре Tiny Tina's Wonderlands, которая будет представлять собой спин-офф Borderlands. Ожидается, что её релиз состоится в 2022 году.

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