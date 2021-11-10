Монреаль, Канада, 10 ноября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

(сс) mark6mauno Хоккеист «Лос-Анджелес Кингз»

В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили Брендан Лемье, Алекс Иафалло и Адриан Кемпе. У «Монреаля» отличились Бен Шьяро и Джейк Эванс.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 15 очков. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с семью очками.

Читайте также: Первый гол Зайцева в сезоне не помог «Оттаве» в матче с «Бостоном»