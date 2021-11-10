Москва, , 09:44 — REGNUM На онлайн-платформе Московского инновационного кластера (МИК) открыт новый раздел «Технологии против COVID-19». В нем собраны антиковидные разработки организаций и предприятий в условиях пандемии, сообщается на портале мэра столицы.

Разработка вакцины Rosminzdrav.ru

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Всего в новом разделе представлено 36 проектов по шести категориям: для медицинских учреждений, ресторанов, учебных заведений, для организации мероприятий и туризма, удаленной работы персонала, безопасной среды бизнеса.

Также в разделе «Технологии против COVID-19» размещены инновационные технологии по дезинфекции предметов, дистанционному обучению и бесконтактному управлению доступом в рабочие помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московский инновационный кластер (МИК) входят 2,5 тыс. организаций и компаний.

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