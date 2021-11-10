Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Пресс-служба Госдепа США 9 ноября опубликовала обращение, в котором указано, что Соединенные Штаты решительно осуждают «использование мигрантов режимом Александра Лукашенко в качестве оружия против Польши». Госдепартамент также призвал белорусские власти «немедленно прекратить кампанию по переброске мигрантов к польско-белорусской границе». Об этом сообщает Polskie Radio.

Флаги США и ЕС

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«Пока режим в Белоруссии отказывается соблюдать взятые на себя международные обязательства, подрывает мир и безопасность в Европе и продолжает притеснять и издеваться над людьми, стремящимися жить в условиях свободы, мы будем продолжать оказывать давление на Лукашенко», — говорится в обращении ведомства.

Со своей стороны, в пресс-службе Европейской комиссии также появилось заявление о солидарности ЕС с Польшей. В нем содержится призыв к властям Минска «прекратить подвергать опасности человеческие жизни», а также призыв к странам-членам ЕС оперативно наказать виновных в «гибридной атаке при помощи мигрантов».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.