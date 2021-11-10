Элиста, , 09:43 — REGNUM В Калмыкии в ближайшие дни сохранится угроза возникновения травяных пожаров, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Травяные пожары на Алтае ГУ МЧС по Алтайскому краю

«По данным Калмыцкого гидрометцентра, в период с 10 по 12 ноября чрезвычайная пожарная опасность пятого класса сохранится местами в Юстинском районе», — уточнили в ведомстве.

Остаётся высоким риск возникновения ландшафтных пожаров и возгораний в районе озёр. В связи с этим жителям и гостям Калмыкии следует быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности.

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