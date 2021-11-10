Воронеж, , 09:43 — REGNUM Центр первичного осмотра пациентов с подозрением на ковид открылся на территории детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №33 в Воронеже, сообщили 10 ноября в пресс-службе правительства региона.

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В центре пациентов с подозрением на СOVID-19 принимают 12 врачей, также здесь работают 16 медицинских сестер, четыре лаборанта, все они прошли обучение по диагностике и лечению коронавируса.

Обратиться в новый центр могут все жители города Воронежа, имеющие симптомы, не исключающие COVID-19 и которые по каким-либо причинам не смогли обратиться в территориальную поликлинику. Здесь их осмотрят, сделают тест на антиген ковида и при необходимости выдадут направление на КТ легких. Тем, кому поставят диагноз COVID-19, сразу же оформят больничный и выдадут лекарства. Пациентов с тяжелыми формами госпитализируют.

Как сообщало ИА, первый такой центр первичного осмотра пациентов с подозрением на ковид открылся ранее в здании Воронежского концертного зала.