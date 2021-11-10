Красноярск, , 09:38 — REGNUM В Красноярском крае расширили систему предъявления QR-кодов в общественных местах. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 ноября в краевом правительстве.

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Соответствующие изменения внесены в указы губернатора края о борьбе с коронавирусом. Предложения по корректировке документов направил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

С 15 ноября без сертификата о прививке или справки о перенесённой коронавирусной инфекции нельзя будет зайти в организации общепита, библиотеки и музеи, салоны красоты, парикмахерские, косметические и массажные салоны, СПА-салоны. Исключение составляют учреждения медицины.

Также без QR-кодов или справок нельзя будет посещать выставки и конгрессные мероприятия, заселяться в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и так далее.

Аналогичные ограничения будут действовать при входе в фитнес-центры, бассейны, спортзалы и другие спортивные объекты.

Индивидуальные и групповые занятия в объектах спорта должны проходить в группах не более 20 человек. В целом загрузка объектов не должна превышать 50% от общей пропускной способности. Эти ограничения не распространяются на участников (спортсменов, тренеров и других специалистов) официальных спортивных и физкультурных мероприятий.

С 15 ноября в Красноярском крае вводится режим самоизоляции для невакцинированных граждан старше 60 лет. Покидать место жительства они могут лишь в особых случаях.

Работников старше 60 лет и сотрудников с хроническими заболеваниями рекомендовано перевести на дистанционную работу на четыре недели для проведения вакцинации.

Список хронических заболеваний, являющихся основанием для перевода сотрудников на дистанционную работу, правительство края утвердит до 13 ноября.

Работодателям также рекомендуют допускать к работе сотрудников при наличии у них документов о вакцинации или перенесённом заболевании.

Напомним, в регионе действует запрет на вход в ТРЦ и организации общепита детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 ноября в Красноярском крае выявлено 137 690 носителей коронавируса.

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