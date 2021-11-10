Джакарта, 10 ноября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо наградил знаком отличия 300 медицинских работников, погибших во время борьбы с пандемией, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

До конца августа 2021 года 1967 медицинских работников в Индонезии умерли от COVID-19.

Ранее президент Индонезии присвоил звание национального героя четырем историческим деятелям.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о присвоении звания изложено в указе президента № 109 от 2021 года о присвоении звания Национального героя.