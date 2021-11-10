Элиста, 10 ноября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Калмыкии под следствие попал дежурный помощник начальника колонии-поселения №3. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUMА сообщили в региональном управлении СКР.

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Следователи полагают, что 18 сентября 2021 года подследственный в помещении дежурной части избил осуждённого. Последний сопротивления никакого сопротивления не оказывал.

Решается вопрос об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.