Майминский район, Алтай, , 09:38 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались 71-летний житель Улаганского района и две жительницы Майминского района 73 и 89 лет.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в республике достигло 463. В 415 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19, остальные 48 пациентов умерли по иным причинам.