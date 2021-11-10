Минск, , 09:37 — REGNUM Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на границе были обнаружены мигранты, избитые польскими силовиками.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

«Сегодня ночью, 10 ноября, в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности. У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия», — говорится в сообщении погранкомитета в Telegram.

По словам пострадавших, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты. Судя по многочисленным травмам, польские силовики жестоко обращались с людьми и силой вытеснили их за колючее заграждение.

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

На территории Белоруссии пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщало иарегнум, на внеочередном заседании Сейма Польши, которое состоялось 8 ноября по случаю обострения миграционного кризиса на польско-белорусской границе, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что «на восточной границе Варшава имеет дело с отрежиссированным спектаклем»