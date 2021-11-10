Новороссийск, Краснодарский край, 10 ноября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Возможность введения моратория на строительство многоквартирных жилых домов на территории Новороссийска до утверждения нового Генерального плана города поручил рассмотреть губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

Глава региона также поручил приступить к разработке нового Генерального плана города до конца 2021 года.

«Год назад межведомственная комиссия выявила массу нарушений при выдаче разрешений на строительство в городе. Многие из них за это время так и не были устранены. Новороссийску нужен новый генплан. В этом году необходимо приступить к его разработке и утвердить до конца 2022 года», — сказал Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании градостроительного совета было заявлено, что большинство новостроек на территории Краснодарского края возводятся с нарушениями, с нарушениями выдаются и разрешения на строительство.