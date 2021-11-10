Тбилиси, , 09:33 — REGNUM В тбилисской тюрьме, куда перевели бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, на него оказывают психологическое давление. Об этом заявил журналистам адвокат экс-президента Димитрий Садзаглишвили.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

Он сообщил, что заключенные, зная, что рядом находится бывший грузинский лидер, постоянно кричат в его адрес оскорбления.

«Михаил Саакашвили находится под психологическим террором, потому что в течение 24 часов, как он нам сказал, и мы были этому свидетелями, звучат оскорбления, проклятия и ругательства», — сказал адвокат.

Садзаглишвили отметил, что экс-президент, находясь в камере, постоянно слышит эти выкрики, что оказывает на него психологическое давление. Юрист считает, что ответственность за это несёт руководство страны.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест из баночек в медкабинете тюрьмы. Сторонники Саакашвили более месяца заявляют, что он может умереть, поэтому его нужно перевести в многопрофильную клинику, но не в тюремную, а в гражданскую. 8 ноября экс-президента перевезли в тбилисскую тюрьму, где есть многопрофильная клиника.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав Грузии: в тюрьме для Саакашвили создали все необходимые условия