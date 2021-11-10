Ростов-на-Дону, 10 ноября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. На российско-украинской границе изъята крупная партия контрабандных сигарет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области 10 ноября.

Pixabay.com Сигареты

Защитники границы задержали двух граждан России и Украины, которые незаконно перевезли с Украины 12,5 тыс. пачек сигарет. Злоумышленники попытались скрыться. Сумма изъятой партии превышает 1 млн рублей.

В отношении задержанных возбуждены административные дела. Табачная продукция изъята. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел о незаконном пересечении государственной границы и контрабанде.