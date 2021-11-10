Нью-Йорк, США, 10 ноября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Популярный драматический сериал «Йеллоустон» вновь установил рекорд в США. Об этом 10 ноября сообщает портал Comicbook.

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Премьера четвёртого сезона шоу стала самой популярной за последние три года среди сериалов, которые показывают кабельные каналы в США. Первые два эпизода продолжения в день релиза посмотрели восемь миллионов человек. Отметим, что премьера третьего сезона собрала у экранов 4,2 млн зрителей.

Напомним, первые два эпизода четвёртого сезона сериала «Йеллоустон» телеканал Paramount Network показал 7 ноября 2021 года. Главные роли в шоу исполняют Кевин Костнер, Люк Граймс, Келли Райлли и Уэс Бентли.