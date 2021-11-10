Токио, 10 ноября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида переизбран на пост премьер-министра страны. Его кандидатуру поддержали 297 депутатов нижней палаты парламента Японии. Решение было принято в ходе голосования на пленарном заседании 10 ноября, сообщает газета The Nikkei.

Kremlin.ru Фумио Кисида

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Кисида стал 101-м премьер-министром Японии. Теперь ему предстоит формировать новый состав правительства. По данным издания, бывший министр науки и образования Ёсимаса Хаяси будет назначен министром иностранных дел вместо Тошимицу Мотеги, который был назначен генеральным секретарём ЛДП, а другие министры будут назначены повторно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе.

Кисида занял пост лидера правящей Либерально-демократической партии Японии 29 сентября, а 4 октября он был избран премьер-министром. Его переназначение на этом посту — это формальная процедура по итогам выборов в нижнюю палату парламента, состоявшихся 31 октября.

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Также 4 ноября новый генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно, который сменил на этом посту Кацунобу Като, объявил состав нового правительства Японии, после того как предыдущее во главе с бывшим премьер-министром Ёсихидэ Сугой в полном составе ушло в отставку.

Свои должности в правительстве нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды сохранили глава МИД Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси, а экс-глава министерства образования, культуры, спорта, науки и технологи Коити Хагиуда стал министром экономики, торговли и промышленности страны, также он будет курировать развитие экономических отношений с Россией.