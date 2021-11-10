Санкт-Петербург, 10 ноября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Навигация маломерных судов в Ленинградской области завершится в пятницу 12 ноября. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Лодки

9 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о закрытии с 12 ноября навигации для маломерных судов на водных объектах, расположенных на территории региона.

«Выход в акватории запрещен всем малым плавсредствам за исключением судов, осуществляющих разрешенный вылов рыбы с соблюдением мер безопасности», — уточнили в пресс-службе.

Завершение навигации связано с понижением среднесуточных температур воздуха, и ухудшением ветро-волнового режима и началом ледостава.

Отметим, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду 10 ноября в Ленобласти ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Днем в большинстве районов пройдут осадки на западе в виде дождя, на востоке — снега, мокрого снега, переходящего в дождь. Также на востоке местами ожидается налипание мокрого снега, слабый гололед. Ветер юго-западный умеренный с порывами сильного. Температура воздуха +2…+7 градусов, на востоке местами до 0 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Напомним, 8 ноября в Петербурге закрылась маломерная навигация по рекам и каналам.