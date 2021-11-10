Вашингтон, , 09:26 — REGNUM 10 ноября помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Даниэль Критенбринк прибудет в Сеул из Токио. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на дипломатические источники.

Флаги США и Южной Кореи Usar.army.milv

Известно, что представитель США совершает свою первую поездку в страны Азии после вступления в должность в сентябре 2021 года.

В ходе визита американский дипломат встретится с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Ё Сын Пэ, первым заместителем министра иностранных дел Чхве Чжон Гоном, заместителем министра иностранных дел по экономическим вопросам Ли Сон Хо, а также представителями министерства торговли, промышленности и энергетики.

О встрече с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном не сообщается.

Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждаться ситуация на Корейском полуострове, вопросы экономического сотрудничества в условиях глобального дефицита полупроводников и растущего экономического влияния Китая.

Между тем Даниэль Критенбринк также встретится с кандидатом в президенты от Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёном и кандидатом от оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёлем.

Читайте ранее в этом сюжете: Помощник госсекретаря США по Восточной Азии посетит Южную Корею