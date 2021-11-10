Дальнереченск, Приморский край, 10 ноября 2021, 09:58 — REGNUM Ученики школы искусств в городе Дальнереченск Приморского края будут играть на новых музыкальных инструментах. Также по нацпроекту учреждение образования получило мебель и оборудование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе правительства Приморского края.
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Для обновления материальной базы школы искусств Дальнереченска закуплены проекторы, учебная мебель, литература, акустические рояли и другие музыкальные инструменты.
«Подобная поддержка от государства — большое событие и ответственность для нашего города. Укрепление материально-технической базы позволит повысить профессиональный уровень учащихся и преподавателей, даст новый импульс к развитию. В актовом зале, который приобрел теперь такой торжественный вид, уже хочется проводить концерты. А в учебных классах стало по-настоящему комфортно и уютно. На сегодняшний день в школе обучаются более 800 детей. Надеемся, что обновление материально-технической базы благодаря нацпроекту «Культура» поможет учащимся достичь новых успехов и побед в творчестве», — подчеркнули в школе искусств.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье по нацпроекту провели капитальный ремонт областного театра кукол.