Киев, 10 ноября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко опроверг слухи о том, что он якобы обещал сломать ногу президенту Украины Владимиру Зеленскому после неудачной шутки о нем в шоу «Квартал 95». Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

«Боксеры на самом деле ломают нос. Не слушайте никакие сплетни, я никому не обещал сломать ноги, я таким не занимаюсь. Максимум, что у меня получалось в карьере, совершенно случайно ломать носы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кличко заявлял, что он не имеет возможности обсудить с офисом президента Украины Владимира Зеленского важные вопросы, требующие совместных решений и касающиеся одного из самых ключевых регионов в стране — украинской столицы, потому что офис главы государства «полностью абстрагировался» от общения с ним.

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