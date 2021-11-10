Ростов-на-Дону, 10 ноября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор в отношении матери, допустившей истязание трёхлетнего сына. Женщина признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Elheraldo.co Насилие над детьми

Следствием и судом установлено, что с ноября по декабрь 2020 года женщина оставляла трёхлетнего мальчика с сожителем, который избивал ребёнка и наносил ему ожоги. Мать лишена родительских прав. Трое её детей находятся в социальном приюте.

Суд оштрафовал мать на 30 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу.