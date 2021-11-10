Новороссийск, Краснодарский край, 10 ноября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Основная часть новых жилых домов в Новороссийске Краснодарского края возводятся с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам заседания общественного градостроительного совета 9 ноября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

«Сейчас в Новороссийске строят 88 многоэтажек. Большинство из них с многочисленными нарушениями: отсутствуют соцобъекты, дефицит парковочных мест, недостаточно озеленения. Застройщики действуют в рамках выданных разрешений, поэтому, в первую очередь, вопрос к тем, кто их согласовывал. В новых микрорайонах будут жить тысячи людей, и мы не можем допускать строительство жилья без необходимой инфраструктуры. На новые дома также не хватает и коммунальных мощностей. Нужно наводить порядок в градостроительстве. Новороссийск должен развиваться комплексно», — заявил на заседании губернатор Вениамин Кондратьев.

По информации, прозвучавшей на заседании, специалисты установили, что из более чем 80 разрешений на строительство с нарушениями были выданы 55, и за последний год муниципалитетом не были устранены замечания более чем по 20 многоквартирным домам.