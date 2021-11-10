Село Сакмара, Оренбургская область, , 09:22 — REGNUM В Сакмарском районе Оренбургской области произошло смертельное ДТП. Под колёсами машины погиб 32-летний пешеход. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Место смертельного ДТП Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля «Мазда» в районе зебры сбил пешехода. От травм мужчина скончался на месте.

Водитель автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования. По факту гибели пешехода проводится проверка. По ее итогам полиция примет процессуальное решение.

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