Село Сакмара, Оренбургская область, 10 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Сакмарском районе Оренбургской области произошло смертельное ДТП. Под колёсами машины погиб 32-летний пешеход. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Место смертельного ДТП

По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля «Мазда» в районе зебры сбил пешехода. От травм мужчина скончался на месте.

Водитель автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования. По факту гибели пешехода проводится проверка. По ее итогам полиция примет процессуальное решение.