Москва, , 09:21 — REGNUM С 9 ноября Индия расширила до 96 список государств, граждане которых могут посещать эту страну без карантина. В этот список вошла и Россия, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Главное условие въезда российских граждан в Индию — турист должен быть полностью вакцинирован «Спутником V» или признанной ВОЗ вакциной. Непривитые туристы должны будут отбыть карантин семь дней.

Индия уже начала выдавать визы, в том числе туристические. Граждане России с любым типом виз смогут летать в Индию на регулярных рейсах с 15 ноября 2021 года. Стоимость билетов туда/обратно — от 33 тыс. рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, власти Индии возобновят выдачу туристических виз для туристов, прибывающих в страну чартерными авиарейсами.

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