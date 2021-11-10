Пенза, , 09:21 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки скончались 28 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В больнице Канопус Киля

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Пензенской области по состоянию на 10 ноября достигло 3774 человек.

Выписали за сутки по выздоровлении 26 жителей региона, всего с начала пандемии побороли инфекцию 59 311 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области по данным на 8 ноября вакцинацию от COVID-19 прошли 642 711 человек, оба компонента вакцины получили 497 844 жителя.

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