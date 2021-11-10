Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве в течение этой недели не успеет сформироваться снежный покров, сообщил главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Снежный Барнаул Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Накопление снега будет происходить, когда среднесуточная температура будет отрицательной, будет много осадков. Пока что таких условий нет», — сказала она.

По словам специалиста, есть вероятность, что 14 ноября и 15 ноября в Московской области начнётся формирование временного снежного покрова из-за похолодания.

Как правило, снежный покров в Москве формируется в конце ноября, напомнила Макарова.

Как сообщало ИА REGNUM, на предстоящей неделе погода в центре Европейской России, и частности, в Москве, поменяет статус с «глубокой осени» на «предзимье».

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