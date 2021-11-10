Москва, 10 ноября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Москве в течение этой недели не успеет сформироваться снежный покров, сообщил главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снежный Барнаул

«Накопление снега будет происходить, когда среднесуточная температура будет отрицательной, будет много осадков. Пока что таких условий нет», — сказала она.

По словам специалиста, есть вероятность, что 14 ноября и 15 ноября в Московской области начнётся формирование временного снежного покрова из-за похолодания.

Как правило, снежный покров в Москве формируется в конце ноября, напомнила Макарова.

Как сообщало ИА REGNUM, на предстоящей неделе погода в центре Европейской России, и частности, в Москве, поменяет статус с «глубокой осени» на «предзимье».

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