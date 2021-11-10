Бостон, США, , 09:20 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Хоккей

В составе «Бостона» шайбы забросили Брэд Маршан, Дерек Форборт и Патрис Бержерон. У «Оттавы» отличились Зак Сэнфорд и российский защитник Никита Зайцев.

Для Зайцева этот гол стал первым в текущем сезоне НХЛ.

На сегодняшний день «Бостон» занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 12 очков. «Оттава» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с семью очками.

Читайте также: «Чикаго» в серии буллитов обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ