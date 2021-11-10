Ярославль, 10 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Ярославле жители обвинили дорожников в «диверсии» против партии «Единая Россия». Об этом в социальных сетях написала жительница города, предприниматель Юлия Самсоненко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Красный съезд в Ярославле

Речь идёт о ремонте улицы Красный съезд, на которой находится городское отделение партии. Ремонт начался в сентябре, но до сих пор не может закончится. Причём работы ведутся эпизодически.

«Вот никогда не думала, что мы с «Единой Россией» будем на одной стороне баррикады… вернее, на одной, разрушенной до основания, улице. Пошёл третий месяц ремонта нашего многострадального Красного Съезда. Всё начиналось бодро. И мы, жители, также бодро решили: подождём! Причём ремонт у нас основательный, знаете ли. Взрыли весь асфальт, накопали ям, привезли бордюры, натянули верёвочки. По субботам с утра бордюры забивали молотками. Эх, романтика! Но внезапно, с наступлением ноября, работы остановились. Рабочие пропали, машины уехали, бордюры помахали нам ручкой. И никак не узнать их судьбу — информации, кто и какие проводит работы, на основании чего, что с датами, нет. Но теперь есть мысль: а не диверсия ли это, призванная подорвать авторитет партии?», — написала Юлия Самсоненко.

Отделение «Единой России»

О ремонте Красного съезда заявил перед выборами кандидат в Госдуму от «Единой России» хоккеист Андрей Коваленко. Тогда он обещал, что на ремонт уйдёт «чуть больше месяца». Но после поражения на выборах в публичном пространстве он не появляется. Молчит и мэрия.

«Мою чашу терпения переполнил отказ такси заехать под кирпич с Красной площади. Забыла сказать: в дополнение ко всему нам перекрыли заезд с набережной. А «кирпич» оставили. Я и мои красивые замшевые сапоги были вынуждены идти по грязи. Я опоздала на встречу и была вне себя от ярости (что для меня редкость — я на удивление миролюбива). Ладно мы, простые жители, мы привыкли страдать. Но на нашей улице находится офис партии «Единая Россия». Как туда добираться многочисленным членам и сочувствующим?», — спрашивает жительница Ярославля.

Юлия Самсоненко просит мэрию рассказать, когда та планирует завершить ремонт Красного съезда. А заодно компенсировать связанные с ремонтом неудобства и затраты.

«Коучи учат: за что не платят — не ценят, поэтому прошу мэрию возместить мне затраты на отменённое такси (137 рублей, тариф Комфорт, Яндекс), а также чистку моих замшевых сапог в Химчистка обуви «Два брата» (900 рублей, 16 франшиз в России и СНГ). Ну, и обозначить, когда же мы вместе с «Единой Россией» перестанем страдать. Ребята, честно, верните как было. Я уже даже по нашим старым ямам на дороге скучаю, они хотя бы, как в Простоквашино, лихачей останавливали. Прошу считать это официальным запросом», — написала Юлия Самсоненко.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, утром 10 ноября на многострадальной улице всё-таки появился один экскаватор.