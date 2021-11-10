Москва, , 09:17 — REGNUM По итогам первой недели проведения всероссийскойонлайн-олимпиады «Безопасные дороги» количество ее участников приблизилось к отметке полтора миллиона человек. Олимпиада проходит на образовательной платформе Учи.ру с 1 по 19 ноября.

«1 млн 413 тыс. 934 школьника 1−9 классов уже приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Тестовые задания олимпиады направлены на повышение дорожной грамотности и профилактику детского травматизма на дорогах. Масштабная акция проходит в рамках информационной кампании национального проекта «Безопасные качественные дороги», — сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Организаторами олимпиады выступают Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством Просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты». Мероприятие проводится при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги».Олимпиада «Безопасные дороги» проходит на безвозмездной основе. Чтобы принять в ней участие, зарегистрируйтесь на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейдите на страницу олимпиады. Перед тем как приступить к соревнованию, можно потренироваться. Для прохождения олимпиады необходимо иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет. Выполнять задания можно в домашних условиях при возможном участии родителей.

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проводится второй год подряд. Впервые она состоялась в конце ноября 2020 года.

«Мы рады, что активность ребят не снижалась в выходные и праздничные дни. Это хорошая возможность интересно провести время и прокачать свои навыки пользования ПДД. Надеемся, что интерес к онлайн-состязанию не стихнет», — прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях гибнут более 500 детей. Практически в 80% дорожных аварий виновниками становятся водители транспортных средств, при этом и сами дети из-за своей невнимательности нарушают Правила дорожного движения, что приводит к печальным последствиям.

«Участие в олимпиаде — это сознательный выбор детей и их родителей проверить свои знания основ Правил дорожного движения. Отрадно, что тема безопасности дорожного движения становится популярной среди школьников. Мы надеемся, что дети будут не только знать, но и всегда соблюдать правила безопасного поведения на дорогах. Уверены, что родители участвующие в Олимпиаде, поспособствуют развитию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, которые детям пригодятся в течение всей жизни», — Олег Понарьин, генерал-майор полиции, заместитель начальника ГУОБДД МВД России.

«Олимпиада «Безопасные дороги» всего за неделю после старта получила беспрецедентный охват: уже более 1 млн школьников по всей стране с 1 по 9 классы приняли участие в онлайн-соревновании. Рад, что дети, а вместе с ними ‑ и взрослые, которые находятся рядом, могут улучшить свои знания в том, как правильно вести себя, будучи за рулем велосипеда и самоката, в качестве пешехода и пассажира. А главное — могут применять эти важные знания каждый день. Уверен, что по завершении проекта мы охватим еще большее число участников и поможет им проверить и повысить свой уровень знаний правил дорожного движения», — Илья Паршин, генеральный директор образовательной онлайн-платформы Учи.ру»