Тбилиси, 10 ноября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» не выполняет обязательств, предписанных Грузи в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон в ходе вебинара, который организовала Ассоциация молодых юристов Грузии.

Heinrich Böll Stiftung Виола фон Крамон

На встрече европарламентарии и грузинские общественные деятели обсудили ситуацию в Грузии, которая сложилась там в последнее время.

«Хочу предупредить всех членов правящей партии, что они далеки от стремлений к реальному членству в ЕС как никогда раньше», — сказала Крамон во время выступления.

Он отметила, что грузинские власти не проводят обещанную судебную реформу, а также ряд других реформ. По мнению евродепутата, Брюссель должен на это отреагировать, регулируя поступление финансовой помощи в Грузию.

«Мы не можем допустить, чтобы деньги шли в страну, которая не готова к выполнению многих своих обещаний и обязательств, связанных с проведением демократических реформ для собственных граждан», — сказала член Европарламента.

Стоит отметить, что представители руководства «Мечты», а также премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее неоднократно заявляли, что в 2024 году Тбилиси направит заявку на вступление страны в Евросоюз.