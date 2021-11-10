Элиста, 10 ноября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Предупреждение о резком ухудшении погоды в Калмыкии размещено на сайте регионального управления МЧС России. Похолодание и дожди принесёт холодный атмосферный фронт 10 ноября.

Ветер

В течение дня в большинстве районов Калмыкии пройдут дожди. Днём в отдельных районах ветер усилится до 20 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы составит +4…+9 градусов.

Спасатели призывают жителей республики соблюдать меры личной безопасности и быть предельно осторожными в непогоду.