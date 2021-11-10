Казань, , 09:13 — REGNUM В Татарии зарегистрировали еще девять летальных исходов среди пацинтов с коронавирусом. Всего в республике умерли от COVID-19 с начала пандемии по состоянию на 10 ноября 1078 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Очередными жертвами заболевания стали пятеро мужчин и четыре женщины 1930−1961 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии иммунизацию против коронавирусной инфекции по состоянию на 9 ноября прошли 1 млн 710 тыс. 821 человек. Вторую прививку получили 1 млн 137 тыс. 552 человека.

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