Светлый, Оренбургская область, , 09:12 — REGNUM В Оренбургской области 23-летняя женщина выпала из окна квартиры с четвертого этажа дома. Оренбурженка с серьезными травмами госпитализирована, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

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Несчастный случай произошел в Светлинском районе. По факту травмирования женщины полиция проводит проверку.

Известно, что в момент падения гражданка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Врачи диагностировали у нее перелом ребер и ушиб внутренних органов.