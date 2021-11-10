Чикаго, США, , 09:12 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Чикаго Блэкхокс (сс) Robert Trick Johnston

Во втором периоде хоккеисты «Чикаго» забросили две шайбы, отличились Джуджхар Хайра и Сет Джонс. В третьей 20-минутке «Питтсбург» сравнял счёт благодаря дублю Джеффа Картера.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Чикаго». Решающий бросок исполнил нападающий Джонатан Тэйвз.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 15-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды восемь очков. «Питтсбург» идёт на 13-м месте в Западной конференции с 12 очками.

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