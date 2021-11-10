В Москве ожидается до двух градусов тепла, выпадет снег
Москва, 10 ноября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 10 ноября окажется ниже климатической нормы, сообщает центр погоды «Фобос».
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег
"Большую часть среды столичный регион будет находиться под опекой относительно погожего антициклона, но с температурным фоном немного ниже положенной климатической нормы», — говорится в прогнозе.
При этом поздним вечером небо должно нахмуриться и осыпаться небольшим снегом.
Воздух в столице прогреется от нуля до двух градусов тепла, в Подмосковье — от минус двух до плюс трёх градусов. Скорость ветра окажется в пределах восьми метров в секунду.