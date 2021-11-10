Тольятти, Самарская область, 10 ноября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Женщину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности, после отравления детей при посещении бассейна в Тольятти. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба следственного правления Следственного комитета по Самарской области.

danyweis Бассейн

По версии следствия, фигурантка уголовного дела, являясь индивидуальным предпринимателем, оказывала услуги за плату по предоставлению желающим оздоровительного комплекса с закрытым купальным бассейном, который принадлежал ей на основании договора субаренды с одной из фирм города.

«При этом, для обслуживания оборудования бассейна и обеззараживания воды на основании устной договоренности был привлечен работник, не имеющий соответствующей профессиональной квалификации», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах уголовного дела указано, что в результате этого, в августе текущего года после посещения этого оздоровительного заведения семь детей в возрасте от 7 до 14 лет были доставлены в больницу Тольятти с предварительным диагнозом ингаляционное отравление химическим веществом.

По предварительной информации, причиной отравления явилось превышение уровня дезинфицирующего вещества в воде бассейна в нарушение санитарного законодательства РФ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.